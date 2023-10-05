Аксёнов уверен, что Крыму не угрожает сухопутная операция Киева

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Жители Крыма могут не опасаться наступления ВСУ по суше, потому что полуостров находится под надёжной защитой. Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксёнов.

Фото: wikimedia.org

До этого Аксёнов заявил, что операция Киева по высадку десанта в Крыму провалилась. Он сообщил об обнаружении тела одного из участников операции в пяти километрах от места их высадки, добавив, что позже, скорее всего, будут найдены и другие тела.

"Крым готов к любому развитию ситуации в любом направлении. Крымчанам сухопутная операция не угрожает, на фейки, распространяемые украинскими СМИ, ориентироваться не надо", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Также глава Крыма поблагодарил всех защитников Республики, которые не допустили очередной высадки украинского десанта: 500 ополченцев, в течение двух недель патрулировавших побережье, пограничников, сотрудников ФСБ и представителей Минобороны.