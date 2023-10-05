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Аксёнов уверен, что Крыму не угрожает сухопутная операция Киева

1:04
Мир

Жители Крыма могут не опасаться наступления ВСУ по суше, потому что полуостров находится под надёжной защитой. Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксёнов.

Аксёнов уверен, что Крыму не угрожает сухопутная операция Киева
Фото: wikimedia.org

До этого Аксёнов заявил, что операция Киева по высадку десанта в Крыму провалилась. Он сообщил об обнаружении тела одного из участников операции в пяти километрах от места их высадки, добавив, что позже, скорее всего, будут найдены и другие тела.

"Крым готов к любому развитию ситуации в любом направлении. Крымчанам сухопутная операция не угрожает, на фейки, распространяемые украинскими СМИ, ориентироваться не надо", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Также глава Крыма поблагодарил всех защитников Республики, которые не допустили очередной высадки украинского десанта: 500 ополченцев, в течение двух недель патрулировавших побережье, пограничников, сотрудников ФСБ и представителей Минобороны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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