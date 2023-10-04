Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что каждого нарушителя границ полуострова ждёт наказание

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Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность Пограничной службе ФСБ за успешное пресечение попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. В telegram-канале он подчеркнул, что каждого нарушителя границ ожидает неминуемое наказание.

Фото: Openverse

Ранее сообщалось, что в северо-западной части акватории Чёрного моря ВКС РФ предотвратили попытку ВСУ высадить десант на мысе Тарханкут в Крыму. Эта группа использовала три гидроцикла и один быстроходный катер. ФСБ РФ объявила, что была предотвращена попытка проникновения на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Один из диверсантов взят в плен и уже даёт признательные показания. Каждого нарушителя наших границ ждет неминуемое наказание", — написал Аксёнов.