Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность Пограничной службе ФСБ за успешное пресечение попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. В telegram-канале он подчеркнул, что каждого нарушителя границ ожидает неминуемое наказание.
Ранее сообщалось, что в северо-западной части акватории Чёрного моря ВКС РФ предотвратили попытку ВСУ высадить десант на мысе Тарханкут в Крыму. Эта группа использовала три гидроцикла и один быстроходный катер. ФСБ РФ объявила, что была предотвращена попытка проникновения на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
"Один из диверсантов взят в плен и уже даёт признательные показания. Каждого нарушителя наших границ ждет неминуемое наказание", — написал Аксёнов.
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