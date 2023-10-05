Владимир Путин высказал своё возмущение по поводу стремления Запада диктовать миру свои правила.
Президент России раскритиковал желание США навязывать миру свои стандарты.
"Надо жить по "правилам", каким правилам?" — сказал российский лидер во время своего выступления на Валдае.
Он отметил, что свои предписания Запад диктует "в хамской форме".
"Кто вы такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?" — задал Западу вопросы глава РФ.
Путин отметил, что Запад не имеет права "загонять дубинками" в свой мир.
"Сейчас цивилизаций много, у каждой восприятие правил своё", — объяснил российский лидер.
Ранее Владимир Путин рассказал, что СВО — это не территориальный конфликт.
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