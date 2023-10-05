Путин ответил на призыв Запада жить по правилам: Кто вы такие вообще?

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Владимир Путин высказал своё возмущение по поводу стремления Запада диктовать миру свои правила.

Фото: https://ic.pics.livejournal.com/

Президент России раскритиковал желание США навязывать миру свои стандарты.

"Надо жить по "правилам", каким правилам?" — сказал российский лидер во время своего выступления на Валдае.

Он отметил, что свои предписания Запад диктует "в хамской форме".

"Кто вы такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?" — задал Западу вопросы глава РФ.

Путин отметил, что Запад не имеет права "загонять дубинками" в свой мир.

"Сейчас цивилизаций много, у каждой восприятие правил своё", — объяснил российский лидер.

Ранее Владимир Путин рассказал, что СВО — это не территориальный конфликт.