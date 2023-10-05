Владимир Путин: украинский кризис — это не территориальный конфликт

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинский кризис не является территориальным конфликтом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании клуба "Валдай".

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Он напомнил, что наше государство выступает самой большой и крупной по территории страной в мире.

"Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать, и Сибирь, и Восточную Сибирь и Дальний Восток", — указал Путин.

Ранее сообщалось, что готовность РФ к конструктивному взаимодействию некоторые страны поняли превратно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.