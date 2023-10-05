Украинский кризис не является территориальным конфликтом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании клуба "Валдай".
Он напомнил, что наше государство выступает самой большой и крупной по территории страной в мире.
"Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать, и Сибирь, и Восточную Сибирь и Дальний Восток", — указал Путин.
Ранее сообщалось, что готовность РФ к конструктивному взаимодействию некоторые страны поняли превратно.
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