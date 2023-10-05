Владимир Путин считает, что готовность РФ к конструктивному взаимодействию некоторые страны поняли превратно. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании клуба "Валдай".
"Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне", — сказал Путин.
По сути, это означает признание того, что Россия готова в чужом фарватере и ориентироваться не на свои национальные интересы, а на интересы других, заявил президент РФ.
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