Владимир Путин: готовность РФ к конструктивному взаимодействию некоторые страны поняли превратно

0:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Путин считает, что готовность РФ к конструктивному взаимодействию некоторые страны поняли превратно. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании клуба "Валдай".

Фото: wikimedia.org

"Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне", — сказал Путин.

По сути, это означает признание того, что Россия готова в чужом фарватере и ориентироваться не на свои национальные интересы, а на интересы других, заявил президент РФ.

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