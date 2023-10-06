Newsweek: предвыборная гонка в США может привести к снижению поддержки Украины

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У украинских властей имеется повод для беспокойства в связи с последними политическими сигналами из Вашингтона. Об этом сообщил отставной американский полковник Джан Джентил в интервью Newsweek.

Фото: openverse

"Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины", — отметил эксперт.

По мнению бывшего немецкого генерала Гельмута Ганцера, предвыборная гонка в США может привести к существенному снижению объёмов помощи, предоставляемой Украине.

"Байдену придётся взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями: победой на выборах и высоким уровнем поддержки Украины", — отметил Ганцер.

Он также добавил, что предвыборная кампания в Соединённых Штатах уже может оказывать влияние на политику администрации Байдена в отношении Украины, особенно если общественность выступит против масштабной поддержки.

В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, и одним из его условий было исключение средств, предназначенных для поддержки ВСУ. При этом президент Байден подтвердил, что Вашингтон будет продолжать оказывать помощь Киеву, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в конгрессе.