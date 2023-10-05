Перевозящие российскую нефть танкеры обратно не идут пустыми

2:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Польская компания Orlen продолжает использовать танкеры для перевозки российской нефти в регионы Азии и Ближнего Востока, а затем возвращает суда обратно, доставляя саудовскую сырьевую продукцию в Польшу. Это стратегия, позволяющая Orlen сэкономить средства, сообщает EADaily.

Фото: Creativecommons

По данным системы автоматической идентификации судов (АИС), 4 октября танкер Suez Enchanted пришвартовался для загрузки на нефтяной терминал в российском порту Усть-Луга. Судно вернулось из рейса на Ближний Восток, а на обратном пути выполнило доставку сырья в Польшу, заходя 17 сентября в Гданьск.

Это не единственный случай, когда судно выполняет подобные рейсы. Например, танкер Rivera в августе доставил нефть из Приморска в Индию, а при возвращении, к 26 сентября, привез ближневосточное сырье на литовский терминал в Бутинге, предназначенное для Orlen. Затем судно загрузилось в Усть-Луге, вероятно, российской нефтью, и направляется в итальянский порт Августа.

Используя танкеры для перевозки российской нефти, Orlen экономит средства. Глава компании, Даниэль Обайтек, в интервью Financial Times рассказывал, что отказ от российской нефти обходится концерну в $27 миллионов в день, так как альтернативные поставки дороже примерно на $30 за баррель.

Reuters также сообщала в конце августа, что Orlen получает более низкие тарифы на доставку, когда использует танкеры для перевозки российской нефти. Это также выгодно судовладельцам, чтобы избежать пустых возвратных рейсов.

Данные Reuters показывают, что в течение последних трех летних месяцев Orlen арендовала не менее 10 судов, которые, после доставки грузов в Гданьск и литовский терминал в Бутинге, возвращались обратно. Эти танкеры принадлежат греческим владельцам, таким как TMS Tankers, владельцы танкера Rivera, и Stealth Maritime, владельцы танкера Suez Enchanted.