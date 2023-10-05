Аксёнов: украинские войска столкнулись с проблемами по всей линии фронта

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По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, ВСУ испытывают проблемы по всей линии соприкосновения, а не только на запорожском участке.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Проблемы у ВСУ не только на запорожском, а в целом на всей линии фронта. Мало того, истина всем понятна и лежит на виду, что если бы не было западной помощи и поставок вооружений, то все это (контрнаступление — Прим. ред.) закончилось бы в течение самого короткого промежутка времени", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

Политик отметил, что Киев уже ничего не ждёт от своего контрнаступления, упорно продолжая отправлять своих солдат на убой.

Аксёнов считает, что контрнаступление для киевских властей — это скорее "разрекламированная и пафосная" пиар-акция, от которой много чего ждали, однако этим ожиданиям не суждено было сбыться.

Глава Крыма добавил, что стратегических успехов Киеву продолжающееся контрнаступление не принесёт, и ожидать от него чего-то было бы странно.