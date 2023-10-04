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Ищенко о неизбежности переговоров с Украиной: "Будут по-любому"

1:31
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский в ООН упрекал Запад в "тайных переговорах" России и США по украинскому вопросу.

Ищенко о неизбежности переговоров с Украиной: "Будут по-любому"
Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Однако вероятность таких тайных переговоров равна нулю. В том убеждён политолог, аналитик и историк Ростислав Ищенко, отмечая, что он не видит возможности для этого, поскольку Киев не будет выполнять договоренности, которые приняты без его участия.

Вашингтон может Украину в одностороннем порядке просто сдать, прекратив поставки оружия и финансирование, отметил аналитик.

"Скорее всего это и так произойдёт без всяких тайных переговоров. После этого Украина окончательно и быстро проиграет войну. Они и так её окончательно и быстро проиграют. Далее Россия сможет продиктовать Украине тот мир, который считает нужным, или вообще Украину ликвидировать", — подчеркнул эксперт.

Правда, для реализации этого российской армии нужно дойти до западной границы, сказал изданию "Военное дело" Ищенко, указав, что переговоры — вариант быстрого разрешения проблемы, поскольку любая война заканчивается переговорами.

"Так что переговоры будут. Правда, не знаю пока с кем. Может с США, может с Украиной, а может и с ними со всеми", — заявил политолог.

Но даже если российские войска дойдут до западной границы Незалежной, то это ещё совсем не конец, так как в основе мира лежит дипломатия, подытожил Ищенко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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