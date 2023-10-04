Президент Украины Владимир Зеленский в ООН упрекал Запад в "тайных переговорах" России и США по украинскому вопросу.
Однако вероятность таких тайных переговоров равна нулю. В том убеждён политолог, аналитик и историк Ростислав Ищенко, отмечая, что он не видит возможности для этого, поскольку Киев не будет выполнять договоренности, которые приняты без его участия.
Вашингтон может Украину в одностороннем порядке просто сдать, прекратив поставки оружия и финансирование, отметил аналитик.
"Скорее всего это и так произойдёт без всяких тайных переговоров. После этого Украина окончательно и быстро проиграет войну. Они и так её окончательно и быстро проиграют. Далее Россия сможет продиктовать Украине тот мир, который считает нужным, или вообще Украину ликвидировать", — подчеркнул эксперт.
Правда, для реализации этого российской армии нужно дойти до западной границы, сказал изданию "Военное дело" Ищенко, указав, что переговоры — вариант быстрого разрешения проблемы, поскольку любая война заканчивается переговорами.
"Так что переговоры будут. Правда, не знаю пока с кем. Может с США, может с Украиной, а может и с ними со всеми", — заявил политолог.
Но даже если российские войска дойдут до западной границы Незалежной, то это ещё совсем не конец, так как в основе мира лежит дипломатия, подытожил Ищенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".