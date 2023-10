Your browser does not support the audio element.

Главкому ВСУ Валерию Залужному был дан приказ молчать, когда он заговорил о растущих проблемах в украинской армии. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.