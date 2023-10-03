Полковник Макгрегор: Залужному приказали "заткнуться", когда он говорил о проблемах в ВСУ

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Главкому ВСУ Валерию Залужному был дан приказ молчать, когда он заговорил о растущих проблемах в украинской армии. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Залужный знает, что в ВСУ наблюдается настоящий произвол в том, что касается соблюдения прав военнослужащих. Выплаты, положенные в случае гибели бойцов, а также их заработные платы забирают себе командиры, и вообще воровство в рядах ВСУ приобрело угрожающие масштабы.

Макгрегор сообщил, что Залужный пытался поднимать эту тему в неофициальных беседах, однако ему велели или даже приказали больше не говорить об этом.

"В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета", — заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник признал, что слова и действия Залужного уже мало что значат, потому что украинская армия курируется иностранцами. Именно они отдают приказы об отправке бойцов ВСУ на "мясные штурмы" при полном одобрении Владимира Зеленского.