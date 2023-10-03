Кабмин Польши спрогнозировал сложные отношения с Украиной в ближайшие месяцы

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В ближайшее время украинско-польские отношения будут сложными. Об этом предупредил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Польский чиновник напомнил, что Киев преследует и свои собственные интересы, в частности, в сфере сельского хозяйства, однако Варшава "не может и не хочет" их оправдывать.

"Не замораживание отношений, но мы прекрасно знаем, что у Украины тоже есть свои экономические интересы, например, в области сельского хозяйства, и мы не сможем, не хотим, оправдать эти ожидания со стороны Украины", — сказал Мюлер журналистам.

Свои интересы для Варшавы важнее украинских, напомнил Мюлер.

В ближайшие несколько месяцев Польшу и Украину ждут непростые отношения с неизбежными разногласиями. Однако даже ухудшение отношений между Киевом и Варшавой не значит, что между ними всё будет совсем плохо.

"Но это не означает, что отношения между Польшей и Украиной будут плохими", — уточнил Мюлер.