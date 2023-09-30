Контролируемая Республиканской партией Соединённых Штатов Палата представителей представила свой проект финансирования правительства на 45 дней.
Характерно, что данный проект не включает помощь Украине. Об этом заявил конгрессмен Том Коул.
А непосредственно голосование по проекту может состояться уже в ближайшие дни.
"Самые волнительные дни в жизни Зеленского", — комментирует ситуацию издание "Царьград".
Ранее в США заявили, что Украина — это самое худшее место на Земле.
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