Деньги кончились: новый проект бюджета США не включает помощь Киеву

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Контролируемая Республиканской партией Соединённых Штатов Палата представителей представила свой проект финансирования правительства на 45 дней.

Фото: Википедия

Характерно, что данный проект не включает помощь Украине. Об этом заявил конгрессмен Том Коул.

А непосредственно голосование по проекту может состояться уже в ближайшие дни.

"Самые волнительные дни в жизни Зеленского", — комментирует ситуацию издание "Царьград".

Ранее в США заявили, что Украина — это самое худшее место на Земле.