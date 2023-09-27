В Соединённых Штатах заговорили об украинских чудовищных преступлениях
Депутат Палаты Представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что отправка Киеву более, чем 100 млрд долларов была ошибкой и провалом.
"Украина — самая худшая страна на Земле в том, что касается продажи детей в сексуальное рабство и торговле детскими органами…" — в частности, отметила американский политик.
Упоминание самых страшных преступлений киевского режима на уровне истеблишмента Штатов хоть и вызывает удивление, но вселяет определённую надежду, комментирует ситуацию издание "Украина.ру".
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