В США заявили, что Украина — самая худшая страна на Земле

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В Соединённых Штатах заговорили об украинских чудовищных преступлениях

Фото: https://t.me/shot_shot/55358

Депутат Палаты Представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что отправка Киеву более, чем 100 млрд долларов была ошибкой и провалом.

"Украина — самая худшая страна на Земле в том, что касается продажи детей в сексуальное рабство и торговле детскими органами…" — в частности, отметила американский политик.

Упоминание самых страшных преступлений киевского режима на уровне истеблишмента Штатов хоть и вызывает удивление, но вселяет определённую надежду, комментирует ситуацию издание "Украина.ру".

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