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Крупнов: незалежность Казахстана не должна реализовываться в уходе от имперской Москвы

1:54
Мир

Идеология Казахстана очень разнородная, в ней присутствуют элементы, связанные с независимостью от России, с тем, что Москва традиционно выступала как империя по отношению к Казахстану. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Крупнов: незалежность Казахстана не должна реализовываться в уходе от имперской Москвы
Фото: Openverse

Отвечая на вопрос о том, не пытается ли Казахстан усидеть на двух стульях, говоря о сотрудничестве с Россией и одновременно о соблюдении санкционного режима против неё, специалист подчеркнул: подобные аналогии уже устарели. Как пояснил эксперт, сегодня важно выяснить, к какому цивилизационному пространству хочет принадлежать Казахстан.

"Незалежность Казахстана, которую, безусловно, никто не усомневает как независимость, государственную самостоятельность, всё-таки должна реализовываться в какой-то позитивной доктрине, а не в негативистской, уходе от имперской Москвы. Это ключевая проблема. Никаких стульев уже нет, здесь очень жёсткая геополитическая ситуация, где нужно выбирать своё цивилизационное пространство, а не пытаться играть в негативистские форматы и доктрины", — сказал Крупнов.

Собеседник Pravda.Ru добавил, что Казахстану следует ответить на вопрос, какое цивилизационное пространство он собирается строить.

"Руководство Казахстана не отвечает. А отсутствие ответа на этот вопрос является своего рода ответом", — резюмировал эксперт.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев пообещал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу соблюдать санкции в отношении РФ. Чуть позже он заявил, что его страна намерена и дальше развивать сотрудничество с Москвой в разных областях, поскольку не является "анти-Россией".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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