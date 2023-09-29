Алексей Арестович* рассказал, какой опыт Украина и Россия перенимают друг о друга.
Украинский военный аналитик отметил, что Россия перенимает у Украины навыки самоорганизации, которые проявились во время Майдана и военного конфликта.
"Мы же учимся у РФ длинной воле", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* задался вопросом, куда страна может направить "длинную волю", так как, по его словам, "старая Украина окончательно разрушена войной".
Ранее Алексей Арестович* рассказал об ошибках Украины.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.