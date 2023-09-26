Арестович* рассказал об ошибках Украины, которые нужно признать

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Алексей Арестович* упрекнул Украину в нежелании отвечать за свои ошибки.

Фото: wikipedia.org

Украинский военный аналитик обратил внимание на то, что Украина почти никогда не признаёт своих ошибок.

"Не извиняемся ни за что", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Он напомнил о сбитом в 2001 году самолёте, который летел из Израиля.

"Сейчас Польша провела расследования по ракетам, мы — молчок. А можно было пособолезновать родственникам погибшим поляков, сказать, что у нас общий враг", — выразил своё мнение бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Арестович призвал выплатить компенсацию погибшим и улучшить отношение с партнёрами.

Ранее Алексей Арестович* поблагодарил Польшу за спасение Украины.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.