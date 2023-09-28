Представитель МВФ: расширение БРИКС приведет к снижению рыночной фрагментации

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Международный валютный фонд (МВФ) выражает поддержку расширению БРИКС и глобальной кооперации, направленной на уменьшение фрагментации рынков, стимулирование торговли, сокращение расходов на инвестиции.

Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

"Мы приветствуем и поощряем улучшенное и расширенное взаимодействие, такое как, например, БРИКС, особенно когда оно направлено на снижение фрагментации рынков, стимулирование торговли и сокращение расходов на инвестиции". — подчеркнула Директор Департамента коммуникаций МВФ, Джули Козак.

Отвечая на вопрос РИА Новости, она отметила, что МВФ активно стремится избежать раздробленности мировой экономики:

"Мы предупреждаем об издержках фрагментации, но, конечно же, приветствуем совместные усилия стран в решении общих проблем и поиске решений, способствующих мировой экономике".

Козак также подчеркнула, что БРИКС, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, стал объектом интереса более 20 государств, выражающих желание присоединиться к этому экономическому блоку.

По итогам саммита в Йоханнесбурге формальные приглашения вступить в БРИКС получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.