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Представитель МВФ: расширение БРИКС приведет к снижению рыночной фрагментации

1:27
Мир

Международный валютный фонд (МВФ) выражает поддержку расширению БРИКС и глобальной кооперации, направленной на уменьшение фрагментации рынков, стимулирование торговли, сокращение расходов на инвестиции.

Представитель МВФ: расширение БРИКС приведет к снижению рыночной фрагментации
Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

"Мы приветствуем и поощряем улучшенное и расширенное взаимодействие, такое как, например, БРИКС, особенно когда оно направлено на снижение фрагментации рынков, стимулирование торговли и сокращение расходов на инвестиции". — подчеркнула Директор Департамента коммуникаций МВФ, Джули Козак.

Отвечая на вопрос РИА Новости, она отметила, что МВФ активно стремится избежать раздробленности мировой экономики:

"Мы предупреждаем об издержках фрагментации, но, конечно же, приветствуем совместные усилия стран в решении общих проблем и поиске решений, способствующих мировой экономике".

Козак также подчеркнула, что БРИКС, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, стал объектом интереса более 20 государств, выражающих желание присоединиться к этому экономическому блоку.

По итогам саммита в Йоханнесбурге формальные приглашения вступить в БРИКС получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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