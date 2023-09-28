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Япония начнет сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" 5 октября

1:53
Мир

Японская компания-оператор Tokyo Electric Power намерена начать выпуск второй партии очищенной от радиоактивных частиц воды на атомной электростанции "Фукусима-1" на следующей неделе, запланированная дата начала — 5 октября.

Япония начнет сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" 5 октября
Фото: openverse.org

Атомная электростанция "Фукусима-1" столкнулась с катастрофой в марте 2011 года, когда цунами вывело из строя ее системы электроснабжения и охлаждения. Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, повреждению их защитных конструкций, взрывам и выбросу значительного количества радиоактивных материалов. Со временем это место и прилегающие к нему территории были в значительной степени обеззаражены. Однако в поврежденные реакторы продолжает закачиваться вода для охлаждения остатков ядерного топлива, которое загрязняется и просачивается через отверстия.

Хотя эта вода проходит обработку для удаления многих радиоактивных частиц, она все равно содержит тритий, который не может быть удален в процессе очистки. В настоящее время на объекте накоплено более 1,34 миллиона тонн этой очищенной воды, хранящейся в более чем 1040 стальных резервуарах. Ранее японское правительство приняло решение постепенно сбрасывать эту очищенную воду в океан, и ожидается, что этот процесс займет от 30 до 40 лет.

Сброс первой партии воды общим объемом около 7,8 тыс. тонн был завершен 1 сентября. Планируется выпустить в океан около 31,2 тысячи тонн к концу текущего финансового года, который завершается 31 марта 2024 года.

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Фукусима. Япония начала слив зараженной воды с Фукусимы 1 в океан
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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