Your browser does not support the audio element.

В эфире польского телевидения пресс-секретарь правительства Петр Мюллер отметил, что предложения Украины о снятии эмбарго на поставки продовольствия в страны Европейского союза являются неприемлемыми.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.