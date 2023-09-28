В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно

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В эфире польского телевидения пресс-секретарь правительства Петр Мюллер отметил, что предложения Украины о снятии эмбарго на поставки продовольствия в страны Европейского союза являются неприемлемыми.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что, при условии гарантий от Польши, Венгрии и Словакии об отсутствии односторонних ограничений на поставки товаров из Украины, Киев рассмотрит спор как завершенный и отзовет свою жалобу из Всемирной торговой организации (ВТО). Эта жалоба была подана Украиной в ответ на продление эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Петр Мюллер подчеркнул, что Украина стремится к безограниченному ввозу товаров в Польшу, что на данный момент считается неприемлемым.

"Эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к выводу, что оно не оказывает негативного воздействия на наш аграрный рынок, что в ближайшей перспективе вряд ли произойдет." — заявил он.

Представитель польского правительства отметил, что отзыв жалобы Украины из ВТО был бы положительным сигналом, показывающим готовность Украины вести партнерский диалог, а не только формальные процедуры.

Отношения между Польшей и Украиной значительно осложнились в связи с введением эмбарго на украинское зерно. Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка предупредил о введении эмбарго на определенные виды польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

Европейская комиссия решением от 15 сентября не продлила ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины в несколько приграничных стран ЕС, однако наложила обязательства на Киев в отношении контроля за экспортом.

Тем не менее, власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, включая 24 продукта. Это вызвало подачу Украиной жалобы в ВТО, в ответ на что три страны ЕС объявили о бойкоте заседаний координационной платформы по украинскому зерну.