В Испании подросток ранил ножом учителей и учеников в школе

0:24 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Несовершеннолетний ранил учителей и учеников холодным оружием в школе в испанском автономном сообществе Андалусия.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

14-летний нападавший был задержан, и инцидент произошел в муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали четыре человека, но мотивы подозреваемого не уточнялись.

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