Несовершеннолетний ранил учителей и учеников холодным оружием в школе в испанском автономном сообществе Андалусия.
14-летний нападавший был задержан, и инцидент произошел в муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали четыре человека, но мотивы подозреваемого не уточнялись.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.