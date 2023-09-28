Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорного Карабаха

Подписан указ о прекращении существования Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года, следует из заявления президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна.

Фото: Оpenverse

По данным карабахского инфоштаба, сейчас в приоритете находятся физическая безопасность и жизненные интересы населения Карабаха. В Telegram-канале ведомства сообщается, что мирные жители и военные, сложившие оружие, могут выехать по Лачинскому коридору.

Кроме того, отмечается, что до 1 января в Нагорном Карабахе будут распущены все госучреждения.

После этого республика прекратит своё существование, следует из президентского указа.

19 сентября обстановка в Нагорном Карабахе серьёзно обострилась. Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции локального характера на его территории. Однако уже на следующий день удалось достичь определённых договорённостей, операция была приостановлена.