В Минобороны Азербайджана заявили, что республика начинает "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Они будут носить локальный характер, уточнили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в МО, операция проводится в рамках выполнения положений совместного заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября 2020 года.
Отмечается, что Азербайджан намерен пресечь "широкомасштабные провокации" в Карабахе. Баку ставит цели по разоружению и выводу ВС Армении с этой территории. В азербайджанском Минобороны добавили, что военная инфраструктура будет нейтрализована для безопасности мирных граждан.
"В регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", — подчеркнули в ведомстве.
Миротворческий контингент России проинформирован об операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Ранее востоковед Борис Долгов заявил в интервью Pravda.Ru, что конфликт Армении и Азербайджана из-за Карабаха в очередной раз обострился. При этом вооружённое противостояние между этими странами сейчас не входит в сферу интересов США, считает эксперт.
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