Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти написал несколько строк о президенте США Джо Байдене.
Кстати, Маккарти — это конгрессмен, не давший украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить перед конгрессом.
"Все, к чему прикасается Байден, он портит. Он разрушил нашу границу. Его субсидии на электромобили привели к забастовкам профсоюзов. Его байденомика "налоги и расходы" привела к рекордной инфляции", — на своей странице в социальных сетях написал спикер.
Также он выступает за сокращение помощи Украине.
Очевидно, что в штатах в преддверии выборов формируется новая группа влияния.
"Интересно, как они все запоют после выборного процесса", — комментирует ситуацию в своём аккаунте политолог Руслан Осташко.
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