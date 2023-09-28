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Спикер палаты представителей конгресса США: "Всё, к чему прикасается Байден, он портит"

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Мир

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти написал несколько строк о президенте США Джо Байдене.

Спикер палаты представителей конгресса США: "Всё, к чему прикасается Байден, он портит"
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Кстати, Маккарти — это конгрессмен, не давший украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить перед конгрессом.

"Все, к чему прикасается Байден, он портит. Он разрушил нашу границу. Его субсидии на электромобили привели к забастовкам профсоюзов. Его байденомика "налоги и расходы" привела к рекордной инфляции", — на своей странице в социальных сетях написал спикер.

Также он выступает за сокращение помощи Украине.

Очевидно, что в штатах в преддверии выборов формируется новая группа влияния.

"Интересно, как они все запоют после выборного процесса", — комментирует ситуацию в своём аккаунте политолог Руслан Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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