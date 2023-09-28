Хакеры взломали украинский канал и запустили композицию певца SHAMAN "Я русский". Телезрители выкладывают в соцсети соответствующие кадры.
Гражданка Украины, которая сняла на видео выступление SHAMAN, заявила о взломе телевизионной сети.
Кроме того, она выразила негодование в связи с появлением российского певца на украинском ТВ, передаёт Telegram-канал "Украина.ру".
В августе журналисты Wyborcza сообщили, что неизвестные получили доступ к радиочастотам, которые используются на польских железных дорогах, а затем стали транслировать фрагменты из выступлений президента РФ Владимира Путина и гимн России. Полиция Польши получила уведомление об этом инциденте.
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Актриса Татьяна Арнтгольц, которая была ведущей программы "Жди меня" на протяжении пяти лет, покинула проект. Об этом сообщило издание StarHit.