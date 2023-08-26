Wyborcza: Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина

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Железнодорожное движение вблизи города Щецин в Польше временно было приостановлено после того, как неизвестные лица получили доступ к системе безопасности управления движением поездов. На частотах, используемых на железной дороге, был передан сигнал аварийной остановки, что привело к торможению поездов. После этого на этих частотах начали транслироваться гимн России и отрывки из выступлений президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает газета "Wyborcza".

Фото: creativecommons

Сообщается, что сигнал тревоги прерывал движение поездов на линии 273 (отрезок между станциями Щецин-главный и Далешево) и на линии 351 (отрезок между станциями Щецин-главный и Хощно). Эти маршруты использовали различные частоты для передачи сигналов экстренной помощи, и аномальные сигналы были отправлены на обеих линиях с высокой частотой.

Железнодорожные работники уведомили полицию о произошедшем инциденте. Из-за этого взлома некоторые пассажирские поезда, находившиеся в районе Щецина, прибыли на станции назначения с задержкой. Сигналы тревоги прекратились ближе к полуночи, однако, согласно данным газеты "Wyborcza", подобные инциденты начали возникать снова в других регионах Польши, включая Великопольское воеводство.

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