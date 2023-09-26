Спикер палаты общин Канады Энтони Рота ушёл со своего поста после того, как назвал ветерана дивизии СС "канадским и украинским героем”.
Скандал разгорелся из-за того, что площадку для выступления в парламенте Канады предоставили 98-летнему Ярославу Гунько, который служил в нацистской воинской части, которая совершала античеловечные преступления.
Энтони Рота принёс извинения за чествование нациста. Он заверил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знала о приглашении в парламент члена дивизии СС.
Против спикера палаты общин Канады выступил посол Польши в Канаде и министр иностранных дел страны Мелани Жоли. В результате общественного давления Энтони Рота подал в отставку.
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