Дипломат Степанов: эсэсовца в парламенте Канады чествовали не из-за "ошибки"

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Российский дипломат в Канаде Олег Степанов назвал овации в честь эсэсовца Ярослава Хунка в парламенте Оттавы следствием безнаказанности нацистских преступников. По мнению представителя дипмиссии, ни о какой "ошибке" не идёт и речи.

Фото: Телеграм Александр Коц

"Перфоманс" в канадском парламенте наделал много шума. В честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, которого назвали ветераном и "борцом с русскими". Однако оказалось, что Хунк — бывший боевик дивизии "Галичина" войск СС.

Сама Оттава назвала инцидент "ошибкой".

"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса", — заявил Степанов РИА Новости.

Он подчеркнул, что многие политики из канадского парламента "завязаны" с нацистами.

"Нацисту аплодировала и новая посол Канады в Киеве госпожа Цмоць. Она тоже внучка нациста, сподвижника Шухевича. Оттава вообще имеет практику посылать послами в Киев внуков нацистских коллаборационистов", — резюмировал посол.