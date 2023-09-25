Российский дипломат в Канаде Олег Степанов назвал овации в честь эсэсовца Ярослава Хунка в парламенте Оттавы следствием безнаказанности нацистских преступников. По мнению представителя дипмиссии, ни о какой "ошибке" не идёт и речи.
"Перфоманс" в канадском парламенте наделал много шума. В честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, которого назвали ветераном и "борцом с русскими". Однако оказалось, что Хунк — бывший боевик дивизии "Галичина" войск СС.
Сама Оттава назвала инцидент "ошибкой".
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса", — заявил Степанов РИА Новости.
Он подчеркнул, что многие политики из канадского парламента "завязаны" с нацистами.
"Нацисту аплодировала и новая посол Канады в Киеве госпожа Цмоць. Она тоже внучка нациста, сподвижника Шухевича. Оттава вообще имеет практику посылать послами в Киев внуков нацистских коллаборационистов", — резюмировал посол.
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