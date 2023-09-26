Проигрыш Украины в вооружённом конфликте будет означать, что Западу не хватило выносливости для соперничества с РФ, сообщает Asia Times.
Как отметили авторы материала, конфликт заходит в "глубокий тупик". Они добавили, что партнёры Киева испытывают усталость от происходящего и всё чаще напоминают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна не стоит на первом месте.
По их словам, на заседаниях ООН больше внимания уделялось обстановке в Нагорном Карабахе, чем украинскому конфликту. Кроме того, в статье сказано, что Зеленский, который рассчитывал на поддержку в размере 24 млрд долларов, получил в 70 раз меньше.
Издание также подчёркивает: на Западе сократилось количество политиков, готовых слушать выступления украинского лидера и его просьбы о передаче новых вооружений.
События предыдущей недели говорят о том, что поддержка Киева начинает ослабевать, пишет AT.
По мнению журналистов, поражение Украины станет свидетельством нехватки выносливости в западном альянсе, необходимой для "победы в нынешней конфронтации с Россией".
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