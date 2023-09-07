AT: успешные манёвры России в конфликте на Украине показали уязвимость НАТО

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Успешные манёвры российских войск в ходе спецоперации продемонстрировали уязвимость НАТО, ведь альянс не в силах выстроить надёжную защиту, сообщает китайское издание Asia Times.

Фото: Вадим Савицкий

По словам старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Стивена Брайена, ситуация на Украине показала, что современные вооружённые конфликты серьёзно изменились. Это плохая новость для стран НАТО, считает автор материала.

Он добавил, что Североатлантический альянс раскрыл свою уязвимость, поскольку украинские солдаты, получившие оружие НАТО, не смогли существенно продвинуться на поле боя. Брайен убеждён: вооружения Запада неэффективны на Украине.

Как пояснил автор, российские войска превзошли ВСУ и НАТО в тактике и технике.

В качестве примера он привёл БПЛА "Ланцет", представляющий серьёзную угрозу для украинских войск.

Эксперт пришёл к выводу, что Североатлантический альянс не сможет защитить даже собственные территории в случае эскалации.