В Польше высказались за увеличение транзита зерна с Украины

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Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул важность увеличения транзита украинского зерна. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу TVP, сообщает РИА Новости. Президент Дуда выразил свою поддержку решению польского правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако он также подчеркнул необходимость максимального использования транзитных возможностей.

Фото: openverse

Президент Дуда ранее, 24 сентября, упомянул, что Варшава готова облегчить транзит украинского зерна через польскую территорию с намерением впоследствии отправлять его в беднейшие страны Африки и Азии. Этот шаг означает готовность Польши внести свой вклад в гуманитарные усилия, связанные с экспортом зерна из Украины.

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