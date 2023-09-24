Кандидат в президенты США Десантис призвал Вашингтон не давать Киеву "карт-бланш" в НАТО

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Украина не нужна Вашингтону в Североатлантическом альянсе, заявил претендент на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис.

Фото: openverse

По словам политика, совершенно непонятно, какую выгоду от членства Украины в НАТО получит Белый дом. Он призвал Вашингтон не давать Киеву "карт-бланш" в блок.

"Это (членство Украины в НАТО. — Прим. ред.) бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?" — задался кандидат в президенты на брифинге.

По мнению Десантиса, "карт-бланш" Киев должен получить только при условии завершения конфликта.