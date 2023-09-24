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Asia Times: страны НАТО введут войска на Украину после провала контрнаступления ВСУ

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Мир

Конфликт Киева и Москвы дошёл до точки, из-за которой страны НАТО могут ввести свой военный контингент на Украину, заявили аналитики. По их мнению, всё дело в провальном контрнаступлении ВСУ.

Asia Times: страны НАТО введут войска на Украину после провала контрнаступления ВСУ
Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Украинская армия не справляется с поставленными задачами, что угрожает вводом военного контингента Североатлантического альянса на территорию Незалежной, считают аналитики.

"К сожалению, сейчас всё дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска", — заявили авторы Asia Times.

Как подчеркнули обозреватели, Россия совершенно справедливо заявляет, что противостоит НАТО. Тогда как Украина — лишь посредник альянса.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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