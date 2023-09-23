Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петербурге муж убил жену на глазах у двух дочек
Врач Белова: изменение состояния губ могут указывать на опасные заболевания
В Воронежской области 11 человек заразились сибирской язвой
Ходаковский: ВСУ не понимают, какая тактика могла бы принести им результат
Аналитик Васильев: рост расходов бюджета РФ связан с геополитикой и выборами
Доктор Соломатина порекомендовала "успокаивающие" продукты перед сном, богатые мелатонином
Певец Лев Лещенко рассказал, как живёт Александра Пахмутова после похорон Николая Добронравова
Депутат Завальный заявил, что низкие цены на бензин удержать невозможно
Великобритания увеличивает сборы за въездные визы

Депутат Трофимов: при издании указа о передаче Крыма в состав Украинской ССР сослались на несуществующий документ

Мир

Рабочая группа выявила, Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР сослался на несуществующий документ. Об этом объявил Сергей Трофимов, сопредседатель специальной рабочей группы и глава комитета по законодательству крымского парламента, в беседе с РИА Новости. Группа завершила подготовку документа, который будет представлен Конституционному суду России для оценки законности передачи Крыма Украине в 1954 году.

Депутат Трофимов: при издании указа о передаче Крыма в состав Украинской ССР сослались на несуществующий документ
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

В ходе передачи Президиум Верховного совета СССР решил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР. Однако, по словам Трофимова, такого документа на самом деле не существовало. Это означает, что решение было принято на основе недействительного нормативного акта.

Также не были определены границы территорий при передаче Крыма Украинской ССР. Согласно Трофимову, передача полуострова Украине была организована с нарушением трёх конституций (СССР, РСФСР и УССР), проигнорированы административные процедуры и не определены нормы, гарантирующие права крымского населения. Наконец, Трофимов отметил, что Верховный совет РСФСР не имел полномочий для принятия решения о передаче полуострова Украинской ССР и что вопрос должен был решаться путём референдума в Украинской ССР.

"Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", — заявил Трофимов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пресс-конференция Зеленского и Байдена обернулась скандалом

В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

На встрече Зеленского с Байденом случился скандал
Артисты Хлывнюк, Печерица, Барских вступили в ряды ВСУ после начала СВО
Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе СВО
Толкалина показала обнаженное фото из Венеции
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова
Пленные боевики ВСУ встретились с родными: "Нет желания на обмен"
Каким будет вечерний ответ России на удар по Севастополю, раскрыл военный эксперт
Скончалась вторая жена Константина Райкина Гуля Салахова
Скончалась вторая жена Константина Райкина Гуля Салахова
Последние материалы
Врач Хомицкая назвала семь популярных ошибок при лечении артериальной гипертензии
Врач Янг назвала два запрещённых продукта, которые сразу "бьют по печени": трансжиры и алкоголь
Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальной целью для успешного наступления Токмак
Данил Плужников не смог развернуть ни одного кресла в телешоу "Голос. Уже не дети"
По Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов из-за угрозы мобилизации
Пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства 10-го корпуса
Месси пропустит следующую игру "Интер Майами" из-за проблем со шрамами
Учёные объявили начало "новой эры": в США запущен самый мощных лазер в мире
Техасская туристка выиграла джекпот в аэропорту Лас-Вегаса
Врач-онколог Воробьев назвал 5 ранних симптомов рака желудка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников