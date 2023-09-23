Депутат Трофимов: при издании указа о передаче Крыма в состав Украинской ССР сослались на несуществующий документ

Рабочая группа выявила, Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР сослался на несуществующий документ. Об этом объявил Сергей Трофимов, сопредседатель специальной рабочей группы и глава комитета по законодательству крымского парламента, в беседе с РИА Новости. Группа завершила подготовку документа, который будет представлен Конституционному суду России для оценки законности передачи Крыма Украине в 1954 году.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

В ходе передачи Президиум Верховного совета СССР решил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР. Однако, по словам Трофимова, такого документа на самом деле не существовало. Это означает, что решение было принято на основе недействительного нормативного акта.

Также не были определены границы территорий при передаче Крыма Украинской ССР. Согласно Трофимову, передача полуострова Украине была организована с нарушением трёх конституций (СССР, РСФСР и УССР), проигнорированы административные процедуры и не определены нормы, гарантирующие права крымского населения. Наконец, Трофимов отметил, что Верховный совет РСФСР не имел полномочий для принятия решения о передаче полуострова Украинской ССР и что вопрос должен был решаться путём референдума в Украинской ССР.

"Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", — заявил Трофимов.