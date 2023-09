Рабочая группа выявила, Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР сослался на несуществующий документ. Об этом объявил Сергей Трофимов, сопредседатель специальной рабочей группы и глава комитета по законодательству крымского парламента, в беседе с РИА Новости. Группа завершила подготовку документа, который будет представлен Конституционному суду России для оценки законности передачи Крыма Украине в 1954 году.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.