Аксёнов сообщил о сбитых над Крымом крылатых ракетах

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По информации главы Крыма Сергея Аксёнова, над полуостровом российскими ПВО были сбиты крылатые ракеты.

Фото: wikimedia.org

Политик попросил жителей Крыма не паниковать, и узнавать информацию о происходящем только из официальных источников.

"Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Ранее 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, о чём сообщил глава города Михаил Развожаев. Губернатор попросил жителей воздержаться от поездок в центр города, а при звуках сирены срочно спрятаться в укрытии.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.