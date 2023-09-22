На Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику. Об этом пишет Bloomberg.
Автор статьи отметил, что спор главы киевского режима с одним из его крупнейших союзников вышел на этой неделе из-под контроля, что лишь свидетельствует о напряжённости, которая нарастает за кулисами.
В материале утверждается, что лидер Украины заподозрил, что начинает терять силу приверженность Соединённых Штатов и других государств поддержке Киева.
Зеленский порой был очень эмоционален во время дискуссии и яростно критиковал страны, которые, по его мнению, поставляют оружие недостаточно быстро, пишет журналист издания, ссылаясь на источник, принимавший участие в беседе.
Ранее Зеленский в США сделал "мрачное предупреждение", что Украина проиграет России, если не получит требуемую помощь.
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