Bloomberg: Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН

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На Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: CreativeCommons

Автор статьи отметил, что спор главы киевского режима с одним из его крупнейших союзников вышел на этой неделе из-под контроля, что лишь свидетельствует о напряжённости, которая нарастает за кулисами.

В материале утверждается, что лидер Украины заподозрил, что начинает терять силу приверженность Соединённых Штатов и других государств поддержке Киева.

Зеленский порой был очень эмоционален во время дискуссии и яростно критиковал страны, которые, по его мнению, поставляют оружие недостаточно быстро, пишет журналист издания, ссылаясь на источник, принимавший участие в беседе.

Ранее Зеленский в США сделал "мрачное предупреждение", что Украина проиграет России, если не получит требуемую помощь.