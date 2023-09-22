Шеремет сравнил угрозу Киева уничтожить Крымский полуостров с помешательством

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Угроза Киева по уничтожению Крымского полуострова похожа на помешательство, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Фото: Openverse

Комментируя призыв советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка "уничтожить" Крым, парламентарий подчеркнул: у Владимира Зеленского и его "прислужников" ухудшается психическое состояние.

"Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его мнению, власти Украины не могут успокоиться из-за Крыма, поскольку это символ процветающей Российской Федерации. Он добавил, что жители полуострова надёжно защищены. Шеремет убеждён: такие политики, как Подоляк, обязательно понесут наказание за угрозы и другие "выходки".

Ранее средства ПВО России отразили массовую атаку украинских дронов на Крым. Над Чёрным морем и полуостровом было уничтожено 19 беспилотников ВСУ. Шеремет считает, что страны, поставляющие оружие Киеву для атак на РФ, должны быть признаны сторонами вооружённого противостояния.