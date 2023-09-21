В Минобороны РФ заявили о массовой атаке беспилотников ВСУ на Крым

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали массовую атаку беспилотников Украины на Крым, Курскую, Орловскую и Белгородскую области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью 21 сентября пытались осуществить нападение на объекты, расположенные в России, с помощью дронов самолётного типа.

Отмечается, что средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над Чёрным морем и Крымом.

По одному дрону ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях, пояснили в МО России.

Кроме того, глава Орловской области Андрей Клычков добавил, что на территории региона обезврежено два беспилотника, которые были направлены на топливно-энергетическую инфраструктуру.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о необходимости признать страны, чьи ракеты применяются для атак на Крым, сторонами вооружённого конфликта.