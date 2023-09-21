Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали массовую атаку беспилотников Украины на Крым, Курскую, Орловскую и Белгородскую области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью 21 сентября пытались осуществить нападение на объекты, расположенные в России, с помощью дронов самолётного типа.
Отмечается, что средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над Чёрным морем и Крымом.
По одному дрону ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях, пояснили в МО России.
Кроме того, глава Орловской области Андрей Клычков добавил, что на территории региона обезврежено два беспилотника, которые были направлены на топливно-энергетическую инфраструктуру.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о необходимости признать страны, чьи ракеты применяются для атак на Крым, сторонами вооружённого конфликта.
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