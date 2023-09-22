Армения попросила ООН срочно развернуть миссию в Нагорном Карабахе

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Ереван и Баку должны наладить отношения, однако, организация при этом должна ввести на территорию Нагорного Карабаха миссию.

Фото: Оpenverse

По словам Мирзояна, Армению пытаются вовлечь "ряд политических игроков" в масштабный конфликт на территории страны.

Как подчеркнул министр, этого допустить нельзя, поэтому ООН должна незамедлительно развернуть в регионе миссию.

"(ООН нужно. — Прим. ред.) осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе", — заявил глава МИД в ходе выступления.