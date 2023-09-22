Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Ереван и Баку должны наладить отношения, однако, организация при этом должна ввести на территорию Нагорного Карабаха миссию.
По словам Мирзояна, Армению пытаются вовлечь "ряд политических игроков" в масштабный конфликт на территории страны.
Как подчеркнул министр, этого допустить нельзя, поэтому ООН должна незамедлительно развернуть в регионе миссию.
"(ООН нужно. — Прим. ред.) осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе", — заявил глава МИД в ходе выступления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.