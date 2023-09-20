Медведев из-за ситуации в Карабахе припомнил "коллеге" заигрывания с НАТО и "печеньки жены"

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев припомнил "коллеге из братской страны" заигрывания с НАТО и то, как его супруга ездила к врагам России "с печеньками".

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Известно, что в начале сентября жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян побывала на Украине с "дружеским визитом".

"Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Зампред СБ России уточнил, что однажды Пашинян ему лично сказал о том, что российская сторона его якобы "не примет" из-за того, что он "чужой".

"Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам", — рассказал Медведев.

Ранее Рravda.Ru писала о том, что премьер Армении обвинил российских миротворцев в том, что они якобы не справились с возложенной на них задачей в Нагорном Карабахе.