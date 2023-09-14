Премьер Армении Пашинян обвинил миротворцев России: не справились со своей задачей

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Российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что территория была "зоной ответственности" России.

Фото: openverse

По мнению премьера, тем не менее неизвестно, какая ситуация сложилась бы в регионе, не будь там российских миротворцев. И подчеркнул, что проблема с закрытием Лачинского коридора до сих пор актуальна.

"Миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше". — пояснил Пашинян Politico.