Российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что территория была "зоной ответственности" России.
По мнению премьера, тем не менее неизвестно, какая ситуация сложилась бы в регионе, не будь там российских миротворцев. И подчеркнул, что проблема с закрытием Лачинского коридора до сих пор актуальна.
"Миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше". — пояснил Пашинян Politico.
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