Пашинян: визит моей жены на Украину "излишне политизируется"

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил свое мнение, что недавний визит его супруги Анны Акопян в Украину был "излишне политизирован".

Фото: openverse

Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил: "Визит моей супруги на Украину излишне политизируется, она долгое время вовлечена в деятельность "форума первых леди и джентльменов".

Это разъяснение было сделано в ответ на появившиеся ранее на этой неделе сообщения о том, что Ереван инициировал совместные учения под названием "Eagle Partner 2023" с американскими миротворцами.

Ранее мы писали, что из-за антироссийского поведения Пашиняна Армению ждёт трагедия.

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