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Банк России в 18 раз повысил коэффициент ОСАГО для грузовиков "недружественных" стран

1:28
Авто

Ранее коэффициент для грузового транспорта составлял 1,7. Теперь тариф для грузовых перевозок значительно возрос и достиг 30. Важно отметить, что Центробанк подчеркнул, что эти новые условия не затрагивают легковые автомобили и мотоциклы, зарегистрированные на физических лиц. Банк России, который является регулятором ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), внёс изменения в расчёт тарифов для иностранных перевозчиков.

Банк России в 18 раз повысил коэффициент ОСАГО для грузовиков "недружественных" стран
Фото: openverse.org

Эти изменения в коэффициенте территории непосредственно затронут водителей грузовых автомобилей, приезжающих в Россию из "недружественных" стран. В то же время условия для всех видов транспорта, пересекающих границу России из "дружественных" стран, останутся без изменений, сообщает motor. ru.

Расчёт коэффициента территории будет проводиться на основе состояния автодорог, плотности движения, наличия дорожных камер и погодных условий. Центробанк подчеркивает, что увеличение коэффициента не затрагивает легковые автомобили и мотоциклы, зарегистрированные на физических лиц.

В середине июня Банк России семь раз повысил коэффициент ОСАГО для грузового транспорта из "недружественных" стран и в то же время сделал исключение для легковых автомобилей физических лиц.

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НАЛОГОВАЯ взялась за ВОДИТЕЛЕЙ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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