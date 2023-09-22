Ситуация на Западе обостряется на фоне действий Украины, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Коалиция поддержки Незалежной рушится сама, и президенту России Владимиру Путину "остаётся лишь ждать".
По его мнению, Путину даже не стоит предпринимать каких-либо действий, западная поддержка Киева рухнет самостоятельно.
"Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши… Путину остаётся просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет", — заявил журналист на своих страницах в Сети.
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