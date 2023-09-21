Алиев: виновные в гибели российских миротворцев в Карабахе будут наказаны

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых обсудили гибель российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Алиев заявил о необходимости тщательного расследования по этому инциденту. По его словам, сотрудники Генпрокуратуры двух государств постоянно контактируют по данному вопросу.

"Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", — сообщили в пресс-службе Кремля по итогам общения президентов.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что в Карабахе неизвестные обстреляли машину, в которой находились российские миротворцы. Это привело к гибели военнослужащих. Следователи из России и Азербайджана уже приступили к выяснению обстоятельств трагедии.

В середине сентября премьер Армении Никол Пашинян раскритиковал миротворцев РФ. По мнению политика, они не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.