Прошли сутки после убийства миротворцев РФ в Карабахе. В России на уровне властей и политологов трагедию не комментируют, все ждут "данных расследования". Хотя обычно версий хоть отбавляй.
Как сообщило Министерство обороны РФ в Telegram, 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли.
Азербайджанское военное ведомство подтвердило информацию об обстреле УАЗ "Патриот" и гибели российских миротворцев. Минобороны Азербайджана выразило "глубочайшие соболезнования" руководству Министерства обороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих и сообщило о начале "расследования всех обстоятельств случившегося" совместно с Россией, попросив при этом (в азербайджанской версии) "проявить терпение".
Точные данные о количестве погибших не называются, но анонимные источники называют число от двух до восьми человек.
Отметим, что это, скорее всего, дело рук азербайджанцев, потому что:
Беспокоит информационное молчание вокруг трагедии в России, и есть опасение, что она будет замылена и канет в Лету, как уже случилось с вертолётом Ми-24, сбитом азербайджанской армией три года назад, в результате чего погибли двое военнослужащих РФ.
Как пишет Telegram-канал "Рыбарь", в Баку даже объявили об уголовном деле в отношении операторов ПЗРК, "но чем оно закончилось неизвестно: какой-либо реакции со стороны российских государственных структур не было, равно как и публичных требований к Азербайджану прояснить этот вопрос".
"Всё фактически спустили на тормозах. Стоит ли после всего этого удивляться тому, что такая трагедия почти в той же локации и с почти теми же действующими лицами произошла вновь", — справедливо указывают авторы канала.
Добавим, что миротворцы, оказывается, даже не имели права стрелять в зоне своих действий.
Об этом говорит комментарий председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова о том, что они "не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих". То есть сначала убейте их из засады, а потом они выстрелят в ответ? Кроме того, не понятно, как защищать при таком требовании население? Голыми руками? Тогда миротворцы — это профанация, это посылание военнослужащих РФ на заклание.
Конечно, это может быть провокация, например, британских спецслужб, о которой говорят некоторые российские эксперты, но это должна быть доказанная провокация и должны быть высказаны её мотивы.
Заметим, что на месте гибели экипажа вертолёта Ми-24 возле армянского села Ерасх есть мемориал памяти майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федины. Рядом из камней выложена буква Z.
Для всех азербайджанофилов среди российских политологов, коих много сейчас развелось, есть несколько вопросов...
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