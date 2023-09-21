Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит?

Прошли сутки после убийства миротворцев РФ в Карабахе. В России на уровне властей и политологов трагедию не комментируют, все ждут "данных расследования". Хотя обычно версий хоть отбавляй.

Фото: Telegram-канал "Улыбаемся и машем"

Российских миротворцев убили из засады в Карабахе

Как сообщило Министерство обороны РФ в Telegram, 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли.

Азербайджанское военное ведомство подтвердило информацию об обстреле УАЗ "Патриот" и гибели российских миротворцев. Минобороны Азербайджана выразило "глубочайшие соболезнования" руководству Министерства обороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих и сообщило о начале "расследования всех обстоятельств случившегося" совместно с Россией, попросив при этом (в азербайджанской версии) "проявить терпение".

Точные данные о количестве погибших не называются, но анонимные источники называют число от двух до восьми человек.

Где обещание найти и наказать виновных?

Отметим, что это, скорее всего, дело рук азербайджанцев, потому что:

присутствует соответствующий тон извинений в виде слов "глубочайшие" и "терпение";

нет обещания найти и наказать виновных,

о вине армян уже трубили бы все вокруг.

Беспокоит информационное молчание вокруг трагедии в России, и есть опасение, что она будет замылена и канет в Лету, как уже случилось с вертолётом Ми-24, сбитом азербайджанской армией три года назад, в результате чего погибли двое военнослужащих РФ.

Как пишет Telegram-канал "Рыбарь", в Баку даже объявили об уголовном деле в отношении операторов ПЗРК, "но чем оно закончилось неизвестно: какой-либо реакции со стороны российских государственных структур не было, равно как и публичных требований к Азербайджану прояснить этот вопрос".

"Всё фактически спустили на тормозах. Стоит ли после всего этого удивляться тому, что такая трагедия почти в той же локации и с почти теми же действующими лицами произошла вновь", — справедливо указывают авторы канала.

Миротворцы отправлены на заклание?

Добавим, что миротворцы, оказывается, даже не имели права стрелять в зоне своих действий.

Об этом говорит комментарий председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова о том, что они "не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих". То есть сначала убейте их из засады, а потом они выстрелят в ответ? Кроме того, не понятно, как защищать при таком требовании население? Голыми руками? Тогда миротворцы — это профанация, это посылание военнослужащих РФ на заклание.

Конечно, это может быть провокация, например, британских спецслужб, о которой говорят некоторые российские эксперты, но это должна быть доказанная провокация и должны быть высказаны её мотивы.

Три вопроса российским азербайджанофилам

Заметим, что на месте гибели экипажа вертолёта Ми-24 возле армянского села Ерасх есть мемориал памяти майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федины. Рядом из камней выложена буква Z.

Для всех азербайджанофилов среди российских политологов, коих много сейчас развелось, есть несколько вопросов...

Сохранится ли данный памятник при Азербайджане? Будет ли азербайджанскими властями поставлен памятник российским миротворцам, которые погибли, выполняя свой долг, 20 сентября? И что они будут говорить, когда Баку подаст заявку на вступление в НАТО, поскольку ликвидировал военный конфликт на "своей территории"?

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