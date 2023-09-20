Капитуляция Нагорного Карабаха — поражение России

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Непризнанная республика Нагорного Карабаха капитулировала перед Азербайджаном и прекратила 20 сентября своё существование. Для России это однозначно геополитическое поражение.

Фото: Оpenverse

Степанакерт капитулировал перед армией Азербайджана

При посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00 20 сентября 2023 года, говорится в пресс-службе президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Уцелевшие армянские подразделения и военнослужащих ждёт расформирование и полное разоружение, а также вывод тяжёлой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха "с целью их скорейшей утилизации".

Вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения региона в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договорённости, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года.

Напоминаем, что Баку предложил два варианта для армян Карабаха: принять гражданство Азербайджана или искать другое место жительства. В Сети публикуются кадры, как армяне Карабаха покидают свои дома и пешком идут куда-то.

Пашинян — агент западных разведок

Капитуляция — ожидаемый исход, так как Армения так и не признала Нагорный Карабах, а в Праге 6 октября 2020 года премьер Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана в рамках советских административных границ.

Пашинян отказался от защиты карабахцев и уже возложил ответственность за безопасность армян Карабаха на миротворцев РФ.

Он характеризуется экспертами как прозападный политик, даже как агент ЦРУ или британской разведки (Семён Багдасаров). Возможно, армянский премьер согласовал своё бездействие в Карабахе с турецко-азербайджанским военным альянсом, о чём говорит блицкриг армии Азербайджана за один день.

Эрдоган отомстил Путину за отказ от зерновой сделки

Операция по молниеносному взятию Степанакерта проведена после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган не смог уговорить лидера РФ Владимира Путина на возвращение украинской зерновой сделки. Российский контингент пока остаётся в Карабахе, но нужны будут новые договорённости, поскольку уже нет ЛБС, нет Пашиняна как подписанта и соглашения от ноября 2020 года не действуют.

Теперь начнётся трагичная история самой Армении, потому что следующая цель Баку — Зангезурский коридор в Нахичевань через её Сюникскую область. И эта территория на карте в кабинете президента Азербайджана Ильхама Алиева уже азербайджанская.

Вопрос — будет ли РФ гарантом существования Армении как государства и армян как нации? Для этого нужно обращение Пашиняна, но его не будет.

Россия проиграла на Южном Кавказе, что несёт террористическую угрозу

Геополитическая ситуация для РФ на Южном Кавказе ухудшается. Пашинян подпишет мирный договор с Азербайджаном на западной переговорной площадке, что создаст условия для полного выдворения РФ из региона и поставит под угрозу джихаддизма Северный Кавказ.

Также создан прецедент развития ситуации в непризнанных республиках Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. России и руководству этих квазигосударств теперь придётся определяться, иначе Грузия и Молдавия найдут союзников на похожие на армянский проекты.

У РФ была сила в лице армянской диаспоры в РФ и в лице карабахского клана в Армении, но эту силу опять не задействовали. Между тем в зоне СВО азербайджанцы воюют на стороне Киева, но там нет ни одного армянина. К Москве большая претензия: если не нравится режим у союзника, работайте с оппозицией, меняйте ситуацию, но этому в РФ так и не научились. В Армении фиксируем полный провал России — это однозначный диагноз.

Для Азербайджана сейчас звучат фанфары, но если будут издевательства и убийства армян как "террористов", то в исторической перспективе это аукнется. А для армян всё очень плохо. Им стало жить опасно в самой Армении, этот гонимый народ, рассеянный после геноцида Турции по миру, за век так и не поправил свою карму.

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