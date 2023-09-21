Эвелина Блёданс заявила, что Зеленский будет получать по лицу по любому поводу

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Актриса Эвелина Блёданс рассказала о своём отношении к экс-коллеге и действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: Openverse

По её словам, Зеленский является "маленьким человеком, артистом", который должен был заниматься своей профессией, однако неожиданно возглавил государство. Актриса считает, что он вряд ли "властвует" на Украине.

Как пояснила Блёданс, у Зеленского никогда не было знаний и опыта в сфере политики.

"Поэтому мне всё-таки кажется, что Зеленский — это простое лицо, которое будет получать по лицу по любому поводу в любой момент", — отметила актриса в интервью сайту aif.ru.

При этом она добавила, что раньше Зеленского знали только в странах СНГ из-за его выступлений на телевидении и участия в различных программах. Теперь президент Украины известен по всему миру, напомнила Блёданс.

Она уточнила, что хотела бы перемотать время назад, чтобы Зеленский вновь превратился в любимого многими людьми артиста.

Ранее Блёданс выразила надежду на возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию. По её мнению, артистка должна найти в себе силы для извинений.