Актриса Эвелина Бледанс надеется на извинения и возвращение Пугачевой в Россию

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Эвелина Бледанс надеется на всеобщее примирение, она верит, что и Алла Пугачева, и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) найдут в себе силы извиниться и вернуться домой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Ну, про Пугачеву я ничего не скажу, я верю, что еще все наладится, что мы как-то, наверное, помиримся. Да и с Максом мы знакомы. Прошли целый сезон на канале "Россия" шоу "Точь-в-точь" и очень тепло общались, с моим сыном он был очень добр, потому что Сёма все время со мной приезжал на съемки", — отметила актриса в беседе с "АиФ".

Она предположила, что звезды смогут красиво извиниться и снова стать своими на родной земле. Бледанс предполагает, что они не думали об отъезде навсегда. При этом их русофобские заявления остаются для нее непонятными.

"После того, что они имели здесь, зачем они эти темы педалируют? Я думаю, они договорятся, решат этот вопрос. Это не может продолжаться вечно", — заключила артистка.

Ранее о рок-музыкант, признанный иноагентом, Борис Гребенщиков рассказал о причинах, по которым не выступает на Украине.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.