Музыкант Борис Гребенщиков* не выступает на Украине из-за угроз

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Рок-музыкант из России Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал причину, по которой не дает концертов на Украине.

Фото: prt scr youtube.com/Монреаль LIVE

"Половина украинцев думают: "О, хороший русский — это мертвый русский". Я получаю много подобных писем", — заявил музыкант в беседе с Financial Times.

В настоящее время артист проживает в Лондоне вместе с супругой. Он покинул основанную им группу "Аквариум" из-за разногласий с участниками по поводу проводимой военной операции на Украине.

В марте 2022 года Гребенщиков заявил об отмене всех концертов группы "Аквариум" в России до "лучших времен по вполне понятным причинам".

Ранее кинематографист Аркадий Инин жестко высказался о советской актрисе Аде Роговцевой, выступающей с русофобскими заявлениями.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.