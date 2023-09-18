Сценарист Аркадий Инин прокомментировал русофобию Ады Роговцевой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сценарист таких советских фильмов, как "Одиноким предоставляется общежитие" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", Аркадий Инин искренне не понимает, как советская актриса Ада Роговцева из нормальной женщины превратилась в неприятеля.

Фото: prt scr youtube.com/ОТР

"Что у них там в головах происходит? Как бы заглянуть им в мозги? Из нормальной женщины Ада Роговцева превратилась не просто в неприятеля, а в активного, яростного врага", — заявил 85-летний кинематографист в беседе с "АиФ".

По его словам, наблюдать такие изменения в знакомом человеке очень больно.

"Я Аду знаю много-много лет, мы раньше общались. Она талантливейшая актриса. А в личной жизни очень страдательная — у нее было много проблем с близкими. Но мы-то в России в этом не виноваты! Ей Россия все дала, и чувство благодарности никто не отменял", — подчеркнул Инин.

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